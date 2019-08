I numeri del Parma per il 2019/2020: Hernani avrà la dieci

Inglese indosserà la casacca numero nove, mentre il sette sarà sulle spalle di Karamoh. Gervinho avrà la ventisette.

E' iniziata con la vittoria per 3-1 sul la stagione ufficiale del , che passa così al quarto turno eliminatorio di Coppa . La squadra di D'Aversa ora si può preparare al match d'esordio in campionato contro i Campioni in carica della : in vista della gara di sabato, sono stati annunciati i numeri.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E' del nuovo arrivato Hernani la numero dieci: un numero che nelle ultime stagioni gialloblù non ha certo avuto fortuna, visto che tutti i suoi utilizzatori non hanno sfondato in quel di Parma. Ci proverà l'ex ad invertire la tendenza in quest'annata.

Per il resto il nove sarà sulle spalle di Inglese, mentre Karamoah avrà la sette. Gervinho indosserà la ventisette, con l'altro nuovo arrivato Cornelius che ha scelto la undici per la sua seconda esperienza italiana dopo la parentesi atalantina.

I numeri del Parma 2019/2020:

1 Sepe

2 Iacoponi

3 Dermaku

5 Machìn

7 Karamoh

8 Grassi

9 Inglese

10 Hernani

11 Cornelius

15 Brugman

16 Laurini

17 Barillà

21 Scozzarella

22 Alves

23 Gazzola

26 Siligardi

27 Gervinho

28 Gagliolo

30 Ceravolo

33 Kucka

34 Colombi

36 Minelli

44 Kulusevski

53 Alastra

64 Ricci

93 Sprocati