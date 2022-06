I numeri di maglia del Milan 2022/23

Il 9 e il 10 del Milan cambieranno padrone? Che scelte faranno i nuovi? La numerazione dei rossoneri in vista della stagione 2022/23.

La stagione 2022/23 riserva al Milan un obiettivo difficile e al tempo stesso stimolante: quello di confermarsi. I rossoneri sono reduci da una trionfale cavalcata, che li ha portato ha conquistare lo scudetto togliendolo dalle maglie dei cugini dell'Inter.

Un'impresa straordinaria e secondo molti inaspettata, che i tifosi milanisti sperano sia solo la prima di una lunga serie di vittorie. A Stefano Pioli e ai suoi ragazzi il compito di renderla tale e e non solo un exploit isolato.

Sul fronte mercato, per il momento è da registrare l'arrivo di Divock Origi dal Liverpool, praticamente ufficiale. A livello di partenze, invece, lasciano Kessié e il capitano Romagnoli (arrivati entrambi alla scadenza del loro contratto).

I NUMERI DEL MILAN 22/23

1 Tatarusanu

2 Calabria

4 Bennacer

5 Ballo-Touré

7 Castillejo

8 Tonali

9 Giroud

10 Brahim Diaz

11 Ibrahimovic

12 Rebic

16 Maignan

17 Leao

19 Theo Hernandez

20 Kalulu

22 Lazetic

23 Tomori

24 Kjaer

27 Maldini

33 Krunic

41 Bakayoko

46 Gabbia

56 Saelemaekers

83 Mirante

QUALI NUMERI INDOSSERANNO I NUOVI DEL MILAN?

In vista dell'imminente nuova stagione, il Milan ha quindi aggiunto Origi al proprio attacco. Il belga dovrebbe prendere la maglia numero 27 avuta già con i Reds, ma ancora non ci sono certezze in questo senso.

Non ci sono certezze neanche sul numero preso da un altro nuovo arrivato che però, a differenza di Origi, è stato acquistato la scorsa estate. Si tratta di Adli, preso dal Bordeaux e rimasto in Francia anche nella scorsa stagione.