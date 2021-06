I numeri di maglia dell'Italia a Euro 2020: la '10' va ad Insigne

Dopo le convocazioni, sono stati ufficializzati i numeri con cui gli azzurri affronteranno gli imminenti Europei.

Manca ormai poco più di una settimana all'inizio degli Europei, con l'Italia tra le nazionali partecipanti. Dopo l'ufficialità dei 26 convocati, arrivata nella serata di ieri, in queste ore sono stati resi noti anche i numeri di maglia con cui i ragazzi allenati da Roberto Mancini affronteranno la manifestazione continentale.

Curiosità soprattutto attorno ai numeri più iconici in senso calcistico. Su tutti il 10, affidato a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli raccoglie così l'eredità dei grandi fuoriclasse del passato (da Roberto Baggio a Francesco Totti) che, con quel numero sulle spalle, hanno fatto sognare l'Italia intera. Sarà invece Andrea Belotti il titolare del numero 9, storicamente assegnato ai centravanti.

L'attaccante granata ha vinto in questo senso il ballottaggio con Ciro Immobile, che invece ha preso il suo adorato 17 (numero che porta sulle spalle anche nella Lazio).

I numeri di maglia dell'Italia a Euro 2020:

Sirigu Di Lorenzo Chiellini Spinazzola Locatelli Verratti Pellegrini Jorginho Belotti Insigne Berardi Sensi Emerson Chiesa Acerbi Cristante Immobile Barella Bonucci Bernardeschi Donnarumma Raspadori Bastoni Florenzi Toloi Meret

Curiosità anche attorno ai numeri dei portieri, con Gianluigi Donnarumma che non ha preso il classico 1- come da prassi per i titolari -, ma il 21. Questo numero se l'è aggiudicato il portiere tornista Salvatore Sirigu, mentre Alex Meret avrà il 26. Gli ultimi due convocati in ordine cronologico nel gruppo azzurro, ovvero Rafael Toloi e Giacomo Raspadori, hanno preso rispettivamente il 25 e il 22.