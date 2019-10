Norvegia-Spagna: dove vederla in tv e streaming

Trasferta insidiosa per la Spagna capolista nel gruppo F sul campo di una Norvegia ancora in corsa. Tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

Settimo turno di qualificazione a in un gruppo F dominato dalla : le Furie Rosse fanno visita alla Norvegia, ancora pienamente in corsa per un posto nella fase finale.

Gli uomini di Roberto Moreno sono in totale controllo del girone al primo posto e a punteggio pieno con 18 punti conquistati in sei partite. Una vittoria in terra norvegese permetterebbe alla Spagna di mettere al sicuro il discorso qualificazione, complicando invece il cammino dei ragazzi di Lars Lagerback, attualmente a due punti dal secondo posto occupato dalla .

Le Furie Rosse hanno prima espugnato il campo della Romania, terza forza del gruppo, per poi travolgere le Far Oer nelle due sfide di settembre. La Norvegia ha invece superato 2-0 Malta e pareggiato lo scontro diretto contro la Svezia.

Il match d'andata tra Spagna e Norvegia è andato in scena il 23 marzo 2019 e si è chiuso con la vittoria dei padroni di casa, che si sono imposti con le reti di Rodrigo e il calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos. Nel mezzo il momentaneo pareggio di King, sempre dagli undici metri.

Gli altri precedenti sorridono sempre agli spagnoli, vincenti nel 2003 nella doppia sfida con un 2-1 in casa e un netto 0-3 in trasferta. L'unico successo della formazione scandinava risale al 13 giugno 2000.

In questa pagina tutte le informazioni su Norvegia-Spagna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita tra Norvegia e Spagna è in fissata per sabato 12 ottobre 2019, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Nello stesso orario scenderà in campo anche l' di Mancini, impegnata in casa contro la Grecia.

Il match, valido per il settimo turno del girone F di qualificazione a Euro 2020, si giocherà in Norvegia, in particolare allo stadio Ullevaal di Oslo.

Al momento non è prevista alcuna trasmissione televisiva in italia per la gara di qualificazione agli Europei del prossimo anno tra Norvegia e Spagna. Non sarà possibile dunque seguire il match di Oslo in tv.

Norvegia-Spagna non sarà visibile neanche in diretta . Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti della sfida di Oslo per poterlo trasmettere agli appassionati tramite pc, tablet oppure smartphone.

4-4-2 per la Norvegia, con la stella Haaland lanciata in attacco in coppia con il punto fermo King. A centrocampo spazio al talento di Odegaard e Berge, Ellabdellaoui e Aleesami i due terzini a protezione della porta di Jarstein.

Pesanti assenze in casa spagnola: Marco Asensio è ancora alle prese con il grave infortunio al ginocchio, out anche Jordi Alba e Nacho. Inigo Martinez prende il controllo della difesa con Sergio Ramos, Carvajal e Reguilon sulle corsie esterne. L'esperienza di Busquets a fare da schermo a centrocampo, mentre Fabian e Cazorla dovrebbe giocare come mezz'ali. Attacco inedito, con Ceballos e Oyarzabal ad accompagnare Rodrigo.

NORVEGIA (4-4-2): Jarstein; Ellabdellaoui, Hovland, Nordtveit, Aleesami; Odegaard, Selnaes, Johansen, Berge; King, Haaland.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Ramos, Martinez, Reguilon; Fabian, Busquets, Cazorla; Oyarzabal, Rodrigo, Ceballos.