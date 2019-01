Non c'è pace per Jovetic: torna dopo tre mesi e va subito ko

Stagione sfortunata per Stevan Jovetic. L’ex Fiorentina ed Inter, messo alle spalle un lungo stop, ha riportato una distorsione al ginocchio.

Quella che sta vivendo Stevan Jovetic non è certamente una stagione all’insegna della fortuna e delle soddisfazioni. Non solo il suo Monaco sta incredibilmente deludendo le aspettative e adesso di ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere in campionato, ma una serie di problemi fisici lo sta costringendo a lunghi periodi di inattività.

L’asso montenegrino infatti, negli ultimi tre mesi è stato costretto ai box a causa di un problema ad una coscia e, quando sembrava che il periodo nero fosse finalmente alle spalle, si è incredibilmente infortunato di nuovo.

Jovetic, mercoledì scorso è tornato in campo in occasione di una sfida di campionato che ha visto impegnate allo Stade Louis II il Monaco ed il Nizza e, nel corso dei 12’ in cui ha giocato (è entrato al 78’ al posto di Golovin), ha riportato una distorsione ad un ginocchio.

A confermalo è stato il club monegasco attraverso il suo sito ufficiale, nella nota però non sono stati specificati i tempi di recupero.

Jovetic, 29 anni, nel corso di questa stagione ha raggranellato appena sette presenze complessive tra Ligue 1, Champions League e Supercoppa di Francia. Per lui quindi un’altra annata complicata, dopo le tante già condizionate da infortuni vissute nel corso della sua carriera.