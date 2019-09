Nizza, Dolberg derubato negli spogliatoi: sparito un orologio da 70.000 euro

Kasper Dolberg, 25enne attaccante del Nizza, è stato vittima del furto di un orologio da 70.000 euro nello spogliatoio della sua squadra.

Non un grande inizio quello di Kasper Dolberg alla corte del . Il giovane danese, giunto in Costa Azzurra nel rush finale di mercato per la richiesta di Patrick Vieira, è stato vittima di un fatto alquanto strano.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', durante l'allenamento di martedì, svoltosi nel centro d'allenamento dell'OGC Nice, a Dolberg sarebbe stato rubato un orologio di lusso del valore di 70.000 euro.

Seppur questa cifra rappresenta un'inezia dei 20,5 milioni spesi dal gruppo INEOS, nuovo proprietario del Nizza, per fargli indossare la maglia rossonera, resta da capire cosa sia successo nel centro d'allenamento e chi realmente abbia accesso alla struttura.

Continua quindi il periodo no del danese: dopo un anno e mezzo da incubo a causa degli infortuni, che ne hanno di fatto dimezzato il valore del cartellino, l'ex non è riuscito a lasciare il segno nella prima da titolare di Sabato, contro il .

Dolberg avrebbe inoltre chiesto di non giocare contro il Dijon sabato, ma la società si sarebbe rifiutata di indagare sull'accaduto e, di fatto, obbligato il giocatore a mettersi completamente a disposizione.