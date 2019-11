Neymar out, la 10 del Brasile va sulle spalle di Lucas Paquetà

Lucas Paquetà indosserà la maglia numero 10 del Brasile per le gare amichevoli contro Argentina e Corea del Sud, in assenza del 'titolare' Neymar.

La maglia numero 10 del è tra le più storiche e iconiche del mondo del calcio. Per questo indossarla è sempre motivo di orgoglio e onore, ma anche onere. Quello che spetterà a Lucas Paquetà per le prossime due partite della Seleçao.

Come riporta 'Globo Esporte', Tite ha scelto di dare il numero più prestigioso al centrocampista classe 1997 del , in assenza del 'titolare' Neymar, a cui spetta abitualmente quella maglia. L'indisponibilità per infortunio dell'asso del l'ha però resa nuovamente disponibile per i compagni.

Così il CT ha scelto Paquetà, che già nel marzo scorso si era caricato sulle spalle il peso della '10'. L'ha rispettata con un goal contro . Poi però in Copa America la maglia è passata sulle spalle del più esperto Willian, con il giocatore rossonero che si è accontentato della 17.

Per le prossime due amichevoli però Tite ha scelto Paquetà, mentre il fantasista del dovrà accontentarsi della numero 19. Contro l' e contro la Corea del Nord tocca al 22enne ex Flamengo.