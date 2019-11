Napoli-Salisburgo, le pagelle: goal pesante di Lozano, Koulibaly irriconoscibile

Nel Napoli si sveglia Lozano, Insigne tra i migliori. Deludono ancora Fabian Ruiz e Koulibaly. Haaland talentuoso ma acerbo.

LOZANO 7: Già prima del goal era sembrato più efficace rispetto alle ultime uscite, quasi fosse finalmente consapevole del suo ruolo in questa squadra. Perde di intensità con il passare dei minuti ma la rete dell'1-1 è bella e pesante.

KOULIBALY 5: Continua ad essere la controfigura del difensore entrato tra i 30 finalisti per il Pallone d'Oro. Si concede uno-due blackout a partita, immotivati e scellerati, con l'entrata su Hwang costata il rigore. L'aspetto peggiore è che i suoi patemi si trasferiscono ai compagni in campo.

INSIGNE 6.5: Nella ripresa si intestardisce - come gli capita spesso - nel cercare la soluzione a giro sul secondo palo. Al di là di scelte reiterate e poco fortunate, tutte le iniziative più interessanti passano dai suoi piedi.

FABIAN 5.5: Un'altra partita in apnea, lontana dai suoi standard, con quella posizione nel cuore del centrocampo che attorno a lui sta sembrando quasi una gabbia. In coppia con Zielinski fatica a tenere ritmi e distanze e non riesce ad incidere sulla partita.

HAALAND 6: Forse sarà davvero pagato 100 milioni la prossima estate, ma al San Paolo è sembrato 'solo' un centravanti talentuosissimo ma acerbo. Fa impressione quando muove il suo metro e novantuno in scioltezza, ma al netto di qualche buona sponda si vede poco.

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 5, Mario Rui 5.5 (46' Luperto 6); Callejon 6, Fabian 5.5, Zielinski 5.5, Insigne 6.5; Lozano 7 (86' Llorente SV), Mertens 5.5 (73' Milik 6).

SALISBURGO (5-3-2): Coronel 6; Kristensen 6, Pongracic 5 (46' Mwepu 6), Onguene 5.5, Wober 5.5, Ulmer 6; Minamino 6.5 (61' Ashimeru 6), Junuzovic 6, Szoboszlai 6; Hwang 6.5, Haaland 6 (74' Daka 6).