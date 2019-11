Napoli, cori contro la squadra: Mertens applaude

Al San Paolo il Napoli si allena a porte aperte. Dries Mertens ha applaudito verso i tifosi durante una serie di cori contro i giocatori.

Come vi abbiamo raccontato qui, i tifosi del oggi hanno atteso la squadra al San Paolo, scatenandosi poi nella protesta con striscioni e tanti cori, tutti contro i giocatori. La squadra si è poi allenata a porte aperte, in presenza di poche centinaia di tifosi sugli spalti.

Questi tifosi, come d'altronde quelli che hanno atteso fuori dallo stadio, hanno ancora intonato cori contro i giocatori, durante la seduta. Ad un certo punto, Dries Mertens si è rivolto verso la tifoseria ed ha applaudito.

Non è chiaro se il gesto sia stato un segno di sfida o se, al contrario, un gesto di distensione, quasi come a voler chiedere scusa. Al momento, in attesa di prese di posizioni ufficiali, resta il fatto: il belga ha applaudito i tifosi del Napoli, durante la contestazione.

Nella giornata di sabato, lo ricordiamo, il Napoli è impegnata contro il in una partita molto importante, che precederà la terza sosta della stagione.