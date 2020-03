Mutu ricorda la lite tra Vargas e Mihajlovic: "Aprii le scommesse"

L’ex stella della Fiorentina, Adrian Mutu, ricorda: “Vargas e Mihajlovic litigarono, siamo stati ad un secondo dal disastro”.

Quella di Adrian Mutu è stata una carriera che si è suddivisa in varie tappe. La più importante è stata probabilmente quella di Firenze, visto che per ben cinque stagioni ha vestito la maglia della , diventando non solo la stella della squadra, ma anche uno dei migliori giocatori in assoluto della storia del club.

L’ex campione romeno, nel corso di una diretta Instagram con un’altra leggenda viola come Sebastien Frey, ha ricordato alcuni episodi della sua carriera, compreso uno che ha avuto per protagonisti Juan Manuel Vargas e Sinisa Mihajlovic.

“Ricordo la lite tra loro due, era un allenamento, si sono incazzati. Sono andato alla lavagna e ho scritto Miha e Juan, dissi ai ragazzi ‘dai iniziamo le scommesse’. Se uno, quando si sono avvicinati testa a testa, avesse detto qualcosa, avrebbe preso un pugno, sarebbe successo l’inferno. Volevo vedere come sarebbe andata a finire, ma per fortuna non è successo niente, siamo stati ad un secondo dal disastro”.

Secondo Mutu è normale che in uno spogliatoio accadano cose di questo tipo.