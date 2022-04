Moviola Roma-Salernitana: Mkhitaryan steso da Obi, Gyomber-Afena fuori area

Partita molto accesa quella tra Roma e Salernitana, che all'Olimpico si giocano tre punti importanti, ma per obiettivi diversi.

Il direttore di gara, Manuel Volpi di Arezzo, viene impegnato in diversi frangenti del match con importanti dubbi da risolvere soprattutto per diversi rigori richiesti da entrambe le squadre.

E' la formazione di Nicola a protestare in avvio di partita quando Djuric viene atterrato dopo essersi ostacolato con Kumbulla in area. Situazione che rimane molto dubbia: l'attaccante viene steso, ma il difensore è in caduta. I dubbi restano.

Al 36' i giallorossi ne chiedono uno per un contatto tra Obi e Mkhitaryan: l'armeno viene sgambettato dal ginocchio del nigeriano. La dinamica sembra chiara: Volpi, però, non concede il penalty.

Tra questi anche quello prima concesso, poi rettificato, alla Roma nel finale di primo tempo: Afena-Gyan prende il tempo a Gyomber che lo rincorre e lo stende all'ingresso dell'area di rigore.

Per l'arbitro è penalty: in realtà, però, il fallo del difensore della Salernitana inizia fuori. Dopo un check al VAR e un On Field Review Volpi ritorna sui suoi passi e concede il calcio di punizione dal limite.