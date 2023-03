Moviola Milan-Salernitana: Bradaric su Bennacer, rigore tolto col VAR

L'arbitro concede il rigore per poi tornare sui suoi passi dopo l'on-field review. Nel finale il VAR conferma: la palla di Florenzi non è entrata.

Il match tra Milan e Salernitana si infiamma nel finale. Il cronometro segna il minuto 70 quando San Siro trattiene il fiato: l'arbitro La Penna prima il calcio di rigore ai rossoneri per un contatto Bradaric-Bennacer e poi viene richiamato dal VAR all'on-field review per visionare attraverso il monitor a bordo campo le immagini dell'azione incriminata.

L'algerino finisce a terra dopo il tentativo del numero 3 della Salernitana, che prova a intervenire ma tira indietro la gamba all'ultimo momento.

Dopo l'on-field review, il direttore di gara cambia la sua decisione iniziale e non concede il calcio di rigore ai rossoneri di Stefano Pioli: non c'è il contatto tra Bradaric e Bennacer nell'area della Salernitana, con il centrocampista rossonero che nello slancio, nel tentativo di dribblare l'avversario, cade ma non viene ostacolato.

Nulla di fatto per il 'Diavolo' con il risultato che a 20 minuti dal termine resta sul risultato di 1-1 per effetto della rete di Giroud allo scadere del primo tempo e del pareggio di Dia nella ripresa.

Un goal che il Milan sfiora all'87' in mischia. Succede di tutto nell'area della Salernitana: cross dalla sinistra di Theo, Ochoa smanaccia il pallone che arriva a Florenzi che prova la deviazione. Gyomber tocca la sfera che viene intercettata involontariamente da Kalulu sulla linea.

L'arbitro La Penna lascia gioca, poi il VAR conferma: nessun goal per i rossoneri, con il pallone che non ha attraversato completamente la linea di porta.

Nel finale gli animi si scaldano. Dopo un contratto Theo-Sambia, Dia va a muso duro con il difensore francese del Milan. Si scatena un parapiglia a pochi passi dalle panchine che si conclude dopo qualche istante con l'ammonizione proprio per l'attaccante della Salernitana, autore del goal dell'1-1.