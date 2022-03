Moviola Inter-Fiorentina: contatto Venuti-Lautaro, tolto giustamente un rigore ai nerazzurri

Gara tutto sommato tranquilla a livello di moviola tra Inter e Fiorentina, secondo anticipo del sabato di Serie A. Con un episodio da moviola che ha richiesto l'intervento del VAR: è accaduto al 20' del secondo tempo, quando l'arbitro Chiffi ha inizialmente assegnato un calcio di rigore a favore dell'Inter per un contatto in area tra Venuti e Lautaro Martinez, annullando successivamente la propria decisione dopo essere stato richiamato a bordocampo.

In effetti è Lautaro a colpire Venuti, e non il contrario. Ragion per cui il penalty per l'Inter è stato giustamente tolto da Chiffi, che al contrario ha assegnato un calcio di punizione nella sua area alla Fiorentina.

In aggiornamento