Mourinho pronto a ripartire: "Voglio ciò che avevo all'Inter"

José Mourinho è in attesa di tornare in panchina. Lo Special One ha svelato cosa cerca: “Voglio empatia strutturale, quella che avevo all’Inter”.

Quello che sta vivendo José Mourinho non è esattamente il momento più esaltante della sua carriera. Esonerato dal Manchester United a dicembre, lo Special One sta affrontando un periodo di forzato riposo, in attesa di trovare la giusta squadra dalla quale ripartire.

Il tecnico portoghese, in un’esclusiva a The Telegraph, ha svelato cosa si aspetta per il suo futuro.

“Non andrei in un club senza ambizioni. Ho già respinto un’offerta molto vantaggiosa dal punto di vista economico perchè io amo il calcio ad alti livelli. Questo per me è il secondo elemento che cerco, il primo è l’empatia strutturale. Voglio lavorare con le persone che amo, con le persone con le quali sono felice e condivido le stesse idee. Non voglio essere in perenne conflitto con ciò che penso io e ciò che pensano gli altri”.

Mourinho cerca quindi un ambiente perfetto per lavorare, un ambiente simile a quello che ha trovato all’Inter.

“Se esiste veramente un club così? Questo è ciò che avevo all’Inter. Esistono club di questo tipo e questa è una cosa molto importante per avere successo. Durante la mia carriera ho lavorato in tutte le circostanze possibili e le situazioni che garantiscono maggior successo non sono legate alla struttura, ma all’empatia nella struttura”.

L’ex allenatore di Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United, è pronto a mettere in bacheca nuovi titoli.