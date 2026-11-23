Gustavo Varela non si ferma più e il Monza torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, batte la Fiorentina per 3-0 e sorpassa proprio i viola in classifica. Per la squadra di Paolo Vanoli, che non perdeva da tre partite, invece un bruttissimo passo indietro soprattutto rispetto al pareggio contro la Juventus prima della sosta. E la consapevolezza che anche quest'anno ci sarà da soffrire per salvarsi.
Ivan Juric schiera a sorpresa Thiam e il portiere inizia con un brivido quando regala il pallone a Oulai, ma poi è bravo a respingere il tiro del centrocampista viola.
Nella Fiorentina entra Ranieri al posto dell'infortunato Viery e il difensore chiude subito benissimo su Varela, che prima dell'intervallo porta in vantaggio il Monza. La conclusione dell'attaccante viene respinga con la mano aperta da Oulai in area: rigore netto. Dal dischetto Varela spiazza De Gea. Padroni di casa avanti all'intervallo.
In avvio di ripresa Varela si ripete ma stavolta il suo goal è un'autentica gemma. Il bomber del Monza colpisce di tacco su cross basso di Pessina dalla sinistra. Per lui si tratta dell'undicesimo goal in campionato. La Fiorentina a quel punto esce dalla partita e subisce anche la terza rete di Robinson che calcia al volo sugli sviluppi di un corner.
I cambi di Vanoli, che inserisce anche Beto insieme a Pellegrino, non sortiscono effetti tranne un palo colpito dall'ex Udinese nel finale. Il Monza vince in modo netto, Fiorentina sconfitta e sorpassata.
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PAGELLE MONZA-FIORENTINA
Birindelli (6.5) e Mangas (6.5) spingono tanto e bene, Pessina (6.5) fa l'assist per il tacco di Varela (7.5) che segna un'altra doppietta ed è ancora il migliore in campo per distacco. A segno anche Robinson (7).
Jimenez (5) soffre tanto, Dragusin (5) pasticcione, Ranieri (6) l'unico a salvarsi in difesa, Oulai (5) ingenuo sul rigore che sblocca il risultato, Mastantuono (5) non si accende mai, male anche Gonçalves (5) e Pellegrino (5). Beto (6) almeno ci prova.
MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Kouadio 6 (74' Ziolkowski 6), Goglichidze 6, Carboni 6; Birindelli 6.5 (84' Lucchesi sv), Akinsanmiro 6 (74' Ondoa 6), Colombo 6, Mangas 6.5; Pessina 6.5 (84' Toure sv), Robinson 7 (67' Mota 6); Varela 7.5. All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6 (28' Ranieri 6), Joao Mario 5.5; Oulai 5, Ndour 5.5; Mastantuono 5 (67' Beto 5.5), Gonçalves 5 (46' Njie 5.5), Gnonto 5.5 (67' Valdepenas 6); Pellegrino 5. All. Vanoli
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Jimenez 5, Dragusin 5.5, Viery 6 (28' Ranieri 6), Joao Mario 6; Oulai 5, Ndour 5.5; Mastantuono 5 (67' Beto 6), Gonçalves 5.5 (46' Njie 5.5), Gnonto 5.5 (67' Valdepenas 6); Pellegrino 5. All. Vanoli
TABELLINO MONZA-FIORENTINA
MONZA-FIORENTINA 3-0
Marcatori: 45' rig. Varela, 51' Varela, 59' Robinson
MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Kouadio 6 (74' Ziolkowski 6), Goglichidze 6, Carboni 6; Birindelli 6.5 (84' Lucchesi sv), Akinsanmiro 6 (74' Ondoa 6), Colombo 6, Mangas 6.5; Pessina 6.5 (84' Toure sv), Robinson 7 (67' Mota 6); Varela 7.5. All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6 (28' Ranieri 6), Joao Mario 5.5; Oulai 5, Ndour 5.5; Mastantuono 5 (67' Beto 6), Gonçalves 5 (46' Njie 5.5), Gnonto 5.5 (67' Valdepenas 6); Pellegrino 5. All. Vanoli
Arbitro: Doveri
Ammoniti: Dragusin
Espulsi: Nessuno