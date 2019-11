Monaco, Pellegri al rientro: non gioca dallo scorso settembre

Nell'amichevole a porte chiuse fra Genoa e Monaco a Montecarlo di venerdì è tempo di rientri: Criscito e Sturaro pronti a ritrovare il Grifone.

L'odissea di Pietro Pellegri sembra giunta ad un punto di svolta: nell'amichevole a porte chiuse in programma venerdì 15 novembre allo stadio 'Louis II' l'attaccante ligure riassaggerà il campo da gioco. E ad attenderlo c'è il suo .

Il ritorno in campo di Pellegri, come riportato dal 'Secolo XIX', arriverà proprio contro la squadra dove è cresciuto e dove è esploso nel grande calcio: sembra lontanissimo quel 22 dicembre in cui, a 15 anni e 280 giorni, è diventato il più giovane calciatore ad esordire in insieme ad Amedeo Amadei. Questo clamoroso inizio di carriera ha portato il a sborsare 30 milioni nel gennaio 2018 per assicurarsi l'enfant prodige.

Il salto nella , però, è stato avaro di fortune per l'attaccante genovese che in questi anni ha raccolto solo un goal e 6 presenze nel campionato francese. Tante apparizioni quanti infortuni per Pellegri: sono stati sei, infatti, anche gli infortuni che hanno martoriato l'attaccante classe 2001 impedendogli di trovare la continuità necessaria per la sua crescita.

L'amichevole di venerdì non segnerà solo il rientro dell'attaccante monegasco, ma anche nella compagine ligure ci saranno diversi rientri importanti: Thiago Motta avrà a disposizione, infatti, Criscito e Sturaro che ritroveranno il campo e saranno un grande rinforzo per il 'Grifone' dopo la sosta delle nazionali.