Milinkovic-Savic ai box, il medico della Lazio: "Ok per la ripresa"

Lieve distorsione al ginocchio per Milinkovic-Savic, su cui il medico della Lazio Ivo Pulcini assicura: "Per l'inizio del campionato ce la farà".

Non è iniziata nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento della alla ripresa del campionato. La compagine biancoceleste infatti, nelle scorse ore si è riscoperta alle prese con i problemi fisici di uno dei suoi uomini di punta: Sergej Milinkovic-Savic .

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista serbo, nel corso della giornata di mercoledì, a seguito di un contrasto di gioco ha riportato un problema al ginocchio destro che gli ha fin da subito procurato dolore, ma che non gli ha tuttavia impedito di portare a termine la sessione di allenamento.

Il dolore persistente l’ha invece costretto ai box giovedì, tanto che il club, al fine di valutare meglio la situazione, aveva deciso di fissare una risonanza magnetica presso la clinica Paideia , dove tuttavia il giocatore non si è presentato.

Dopo un consulto medico ed ulteriori esami svolti nel corso della serata è emersa una distorsione al ginocchio che tuttavia non ha coinvolto i legamenti.

Milinkovic-Savic dovrà poi ritrovare in breve tempo la condizione giusta per essere pronto per la ripresa. L’obiettivo è quello di poter essere disponibile per l’importante sfida di Bergamo contro l’ in programma il 24 giugno, ma ovviamente tutto dipenderà da come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Ottimismo, a 'Radio Punto Nuovo', lo sfodera il responsabile sanitario dei capitolini Ivo Pulcini .