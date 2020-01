Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic e Leao dal 1'

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese: Pioli ripropone la coppia d'attacco con Leao e Ibrahimovic, confermato Castillejo.

Le formazioni ufficiali di - .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Nessuna sorpresa per il Milan rispetto alle previsioni della vigilia. In attacco Leao affianca Ibrahimovic con Piatek in panchina, mentre Castillejo mantiene il posto a destra con Suso in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Bonaventura rileva Calhanoglu a sinistra, con Kjaer che fa l’esordio in rossonero in al posto dell’infortunato Musacchio. Conti a destra con Calabria che da forfait, Donnarumma recupera e va tra i pali.

Nessuna novità nell’Udinese, che conferma lo stesso undici visto contro il , nella vittoria per 3-0. Lasagna in avanti affianca Okaka, De Paul, Mandragora e Fofana a centrocampo con Sema e Larsen larghi. Davanti a Musso ci sono Becao, Ekong e Nuytinck.