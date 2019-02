Milan, Suso non brilla: problema pubalgia per lo spagnolo

Il rendimento di Suso nelle ultime giornate sembra essere fortemente condizionato da una pubalgia che lo spagnolo si porta dietro ormai da tempo.

Gli innesti di Paquetà e soprattutto Piatek sembrano aver cambiato marcia ad un Milan che sta sfornando prestazioni convincenti anche contro le big del nostro campionato, ma i pensieri principali per Gattuso arrivano dalle corsie esterne, dove Calhanoglu e Suso non sembrano rendere al meglio.

Se per il turco il discorso è relegato solamente a questioni tecnico-tattiche, per quanto riguarda lo spagnolo il problema sembra dettato da una condizione fisica non ottimale. Secondo 'Tuttosport' l'ex Genoa è ormai da tempo alle prese con una fastidiosa pubalgia, che ne condiziona gli allenamenti e quindi le prestazioni in campionato.

Non è bastato il turno di riposo in Supercoppa Italiana, Suso avrebbe probabilmente bisogno di uno stop più prolungato, ma allo stato attuale Gattuso non se la sente di rinunciare ad uno dei suoi uomini più talentuosi.

Nonostante un rendimento rallentato nelle ultime uscite, lo spagnolo resta comunque il giocatore che ha servito più assist in casa rossonera in questa stagione, ben otto: non solo i goal di Piatek, il Milan ha bisogno di recuperare il miglior Suso per continuare in una lotta al quarto posto che si presenta sempre più equilibrata.