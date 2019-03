Milan-Sassuolo, Gattuso vuole il sorpasso all'Inter

Dopo una rincorsa che è in vigore dal mese di dicembre, il Milan ha oggi l'occasione per sorpassare l'Inter: servono i tre punti contro il Sassuolo.

Gattuso ha sicuramente guardato la partita tra Inter e Cagliari venerdì sera. Ci sperava sicuramente, ma forse non si aspettava la vittoria dei sardi. Grazie alla squadra di Maran, infatti, oggi il Milan ha l'occasione di sorpassare i cugini nerazzurri in classifica con una vittoria contro il Sassuolo.

47 punti per l'Inter, 45 per il Milan. Con una vittoria, Gattuso si metterebbe davanti a Spalletti di 1 punto. Una rincorsa praticamente arrivata al suo punto cruciale: basti pensare che a Natale i nerazzurri avevano 8 punti di vantaggio sui rossoneri: 36 a 28.

Un vantaggio dilapidato dall'Inter e sapientemente rosicchiato dal Milan con una striscia di risultati utili che hanno dato grande spinta a tutto l'ambiente. A suon di goal e pistole di Krzysztof Piątek, Gattuso si ritrova padrone del suo destino in campionato, potendosi portare al terzo posto.

Certo la bagarre per la Champions League non finirà oggi, nemmeno in caso di vittoria contro il Sassuolo. La Roma vincendo il Derby contro la Lazio potrebbe appaiare l'Inter e restare ad una sola lunghezza dal Milan. In caso di sconfitta o pareggio contro i neroverdi, invece, si complicherebbe un po' tutto.

Dando uno sguardo proprio ai neroverdi di De Zerbi, la squadra non appare nel suo miglior momento di forma stagionale. Ma il Sassuolo gioca sempre bene e, in determinate partite, può mettere in difficoltà chiunque.

Gattuso scenderà in campo oggi alle 18 con la migliore formazione possibile, nonostante il recente impegno di Coppa Italia contro la Lazio. Chalanoglu e Rodriguez si riprendono il loro posto da titolari, per il resto nessuna variazione, con il bomber Piątek a guidare l'attacco.

De Zerbi va verso l'abbandono della difesa a tre dell'ultima giornata, pensando di schierarsi a specchio con i rossoneri. Babacar, Berardi e Djuricic, più che riposati, formeranno il tridente offensivo. Sotto la lente d'ingrandimento l'ex di turno, Locatelli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piątek, Calhanoglu.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Peluso; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.