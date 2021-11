Milan-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Sassuolo

Milan-Sassuolo Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Sassuolo di Federico Dionisi nella 14ª giornata di Serie A. I milanesi guidano la classifica a pari merito con il Napoli con 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli emiliani si trovano in 13ª posizione a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Negli 8 precedenti disputati in casa in Serie A, i rossoneri conducono con 4 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni dei neroverdi. Nella sfida più recente giocata a San Siro il 21 aprile 2021, gli emiliani si sono imposti 2-1 con una doppietta di Raspadori a ribaltare il vantaggio iniziale del Diavolo con Calhanoglu.

Al Meazza si affrontano l'unica squadra che non ha perso alcun punto da situazioni di vantaggio (il Milan) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (13, Sassuolo, al pari dello Spezia). I rossoneri sono reduci da 2 vittorie, un pareggio nel derby e una sconfitta esterna con la Fiorentina, i neroverdi hanno collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

Zlatan Ibrahimovic, autore di 5 goal, è il miglior realizzatore del Milan, e realizzando due reti potrebbe diventare il terzo giocatore dagli anni 2000 a realizzare 300 goal nei maggiori cinque campionati europei: 298, dietro a Cristiano Ronaldo (480) e Messi (475), mentre Domenico Berardi, a segno 6 volte, è il bomber del Sassuolo e la bestia nera del Diavolo nel torneo, avendo realizzato 9 goal in carriera ai rossoneri, incluso un poker nel gennaio 2014 e una tripletta nel maggio 2015.

Finora l'azzurro è stato l’unico giocatore capace di segnare almeno tre goal in due partite diverse contro i rossoneri nella storia della Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo si disputerà nel pomeriggio di domenica 28 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO IN TV

Il posticipo serale Milan-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Sassuolo su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

MILAN-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Milan-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SASSUOLO

Pioli deve fare i conti con l'emergenza in attacco, visto che dopo Rebic, anche Giroud si è infortunato. Possibile il ritorno di Rafael Leão, con Ibrahimovic prima punta. In mediana coppia formata da Kessié e Bennacer. Fra i pali agirà Tatarusanu, con Kjaer e Romagnoli centrali difensivi e Kalulu e Theo Hernández terzini.

Dionisi schiererà i neroverdi con un modulo speculare a quello rossonero. Davanti al portiere Consigli, Müldur e Rogerio saranno gli esterni bassi, con Chiriches e Ferrari a formare la coppia central difensiva. In mediana out Frattesi per squalifica, toccherà a Magnanelli affiancare dal 1' Maxime López. In attacco Scamacca sarà il riferimento centrale, con Berardi, Raspadori e Traoré a sostegno sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, A. Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.