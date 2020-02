Milan, Saelemaekers si presenta: "Un sogno diventato realtà"

Il nuovo gioiello del Milan, Alexis Saelemaekers, svela: “Lukaku mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che è disponibile a darmi consigli”.

E’ stato Alexis Saelemaekers l’ultimo colpo messo a segno dal nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il club meneghino si è assicurato non solo un giocatore capace di coprire ogni ruolo sull’out di destra, ma anche quello che è ritenuto essere uno dei più importanti talenti sfornati negli ultimi tempi da quella inesauribile fucina che è diventato il calcio belga.

Saelemaekers, che già ha avuto modo di esordire domenica scorsa in nel match contro il , parlando nella conferenza stampa di presentazione non ha nascosto la sua soddisfazione per l’approdo al Milan.

“Domenica è stato un momento importantissimo per me, aver giocato con il Milan ha rappresentato un sogno che è diventato realtà”.

Il Milan nel prossimo turno sfiderà l’ in quello che è da sempre uno dei derby più importanti del panorama calcistico europeo.

“Un derby rappresenta sempre un qualcosa di speciale che coincide con settimane particolari. Se dovessi giocare sarebbe fantastico”.

Saelemaekers ha spiegato quali sono le sue caratteristiche.

“Sono entrato come terzino ed è un ruolo che mi piace. Posso prendere palla agli avversari, posso far bene in fase difensiva. Anche in fase offensiva posso fare bene, l’obiettivo è sempre dare il massimo e aiutare i miei compagni”.

Nell’Inter milita uno dei più importanti giocatori in assoluto del , ovvero Romelu Lukaku.

“Mi ha inviato un messaggio. Mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che se avevo bisogno di consigli lui era a disposizione. E’ bello incontrare in città qualcuno del proprio paese”.

Saelemaekers ha svelato a chi si ispira.

“Mi piacciono molto i giocatori belgi, nel nostro paese c’è una filosofia ed è bello portarla avanti. A livello europeo mi piace Ronaldo, è un calciatore che lavora moltissimo, un modello per tutti i giovani”.

Al Milan Saelemaekers ha avuto già modo di conosce grandi personaggi del mondo del calcio.

“Mi sono ritrovato con Boban e Maldini, giocatori che ho sempre ammirato. Vedevo Ibrahimovic in televisione e ora sono con lui nello spogliatoio. Sono cose speciali che ti danno forza”.

Il nuovo gioiello del Milan ha spiegato quale è la sua caratteristica migliore.