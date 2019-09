Milan, Rebic chiede spazio: titolare insieme a Bennacer nel derby?

Ante Rebic potrebbe far parte dell'undici titolare del Milan per il derby con l'Inter: oltre al croato scalpita anche Ismaël Bennacer.

I tre punti sofferti di hanno infuso fiducia al che sabato sera fronteggerà l' nel derby milanese: i rossoneri non hanno i favori del pronostico per ovvie situazioni di classifica e tecniche ma, come ben si sa, la stracittadina è un match a parte in grado di offrire più di un colpo di scena.

Segui Milan-Inter in diretta streaming su DAZN

Nell'intervallo della gara del 'Bentegodi' ha fatto il suo esordio con il 'Diavolo' Ante Rebic, prelevato a fine mercato in prestito con diritto di riscatto dall' Francoforte e subito dispensatore di indicazioni positive per Marco Giampaolo.

Il croato ha sostituito Paquetá e ha dato quantomeno una scossa al reparto avanzato, fino a quel punto evanescente e senza spunti degni di nota. Rebic non ha trovato la via del goal ma è stato utile a scardinare la difesa avversaria, poi punita con un rigore a sfavore per un tocco col braccio di Günter su una conclusione di Calhanoglu.

Considerata la condizione non eccelsa dell'ex Flamengo, è facile immaginare che per il croato potrebbe esserci una ghiotta opportunità dal primo minuto nel prossimo importante incrocio: 'La Gazzetta dello Sport' parla di un giocatore in rampa di lancio per una nuova chance dopo aver ben impressionato al primo gettone con il Milan.

Un altro giocatore a chiedere spazio è Ismaël Bennacer, non impiegato in Veneto: l'unica presenza da titolare l'ha ottenuta contro il , mentre con l' era subentrato dalla panchina nell'ultimo quarto d'ora. L'algerino potrebbe prendere il posto di Lucas Biglia, il cui impiego deve essere centellinato in virtù di un'età non più giovane che rischia di fare il gioco dell'ex .