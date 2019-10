Pioli vara il suo primo Milan: Calhanoglu in attacco, Leao 'vice' Piatek

Prove tattiche per Pioli in vista del suo esordio in Milan-Lecce: 4-3-3 che si trasforma in un 4-2-1-3 grazie agli inserimenti di Paqueta mezzala.

Impaziente di fare il suo debutto a San Siro sulla panchina del domenica sera contro il , Stefano Pioli in questi giorni ha iniziato a conoscere la squadra, provando anche a portare già qualche novità.

Oggi il tecnico emiliano ha infatti proseguito le prove tecniche per la delicata sfida di domenica, come riportato da 'Sky Sport'. Il modulo di partenza resta il 4-3-3, il quale in fase offensiva si trasformerà però spesso in un 4-2-1-3.

Per questo Pioli ha provato Calhanoglu come attaccante esterno, ruolo che ha già ricoperto in passato. Al centro dell'attacco è stato invece schierato Leao, il quale potrebbe diventare concretamente un'alternativa a Piatek in quella zona del campo.

Importante per Pioli nel suo schema tattico sarà poi il ruolo giocato dalle mezzali, che saranno chiamate a inserirsi tra le linee e a raggiungere la zona di campo solitamente occupata da un trequartista.

Ecco allora che in allenamento l'allenatore rossonero ha provato Paqueta e Krunic in questo ruolo. Giocatori che con Marco Giampaolo in avvio di campionato hanno ottenuto poco spazio.