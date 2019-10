Milan-Lecce senza tifo: la curva rossonera rimarrà in silenzio

La Curva Sud del Milan non inciterà i giocatori in campo durante la sfida col Lecce: silenzio in segno di dissenso nei confronti della società.

Novanta minuti senza cori e incitamento: non un tempo o solo un frangente, ma tutta la partita in silenzio. E' questo lo scenario che si prospetta per - , prima apparizione sulla panchina rossonera del nuovo tecnico Stefano Pioli.

Una scelta, quella della società, che non è piaciuta alla parte più calda della tifoseria: secondo 'La Gazzetta dello Sport' è previsto un vero e proprio sciopero del tifo della Curva Sud che durerà per l'intero incontro. Con la presenza di questi striscioni a ribadire la voglia di immediato riscatto.

"Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!".

"Tempo scaduto... Dimostrare!".

San Siro farà comunque segnare un bel colpo d'occhio con 48mila spettatori - 2700 di fede leccese - che sono un ottimo risultato se si considerano le ultime deludenti prove di un Milan troppo brutto per essere vero sotto la gestione Giampaolo.

Pioli, almeno per l'esordio, non potrà dunque contare sul sostegno della Curva che non sembra averlo accettato a pieno: toccherà a lui cancellare le opinioni negative sul suo conto attraverso una vittoria che sarebbe un bel regalo di compleanno per i suoi 54 anni.