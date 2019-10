Milan-Lecce, la prima di Pioli: Leao e non Piatek, chance Rebic

Esordio di Pioli sulla panchina del Milan: col Lecce spazio per Conti, Paquetà, Rafael Leao e Rebic dal 1', salentini col tandem Falco-Farias.

Il giorno è arrivato. Stefano Pioli debutta al timone del e lo fa contro il , nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di .

Il successore di Giampaolo, per provare a rilanciare le ambizioni rossonere, decide di cambiare alcuni interpreti rispetto al corso precedente: Paquetà mezzala, Rafael Leao e Rebic nel tridente. Bonaventura di nuovo ko per un problema ai flessori.

Piatek partirà inizialmente dalla panchina, mentre a destra in difesa agirà Conti vista la squalifica di Calabria. Milan col 4-3-3, nell'intento di far tornare a sorridere un ambiente depresso dall'avvio flop di stagione.

Il Lecce, dal canto suo, sta rispettando in pieno i programmi stilati a bocce ferme: 6 punti in 7 partite e salentini in piena bagarre salvezza, ma apprezzati per un'idea di calcio - quella fornita da Liverani - tutt'altro che da squadra di bassa classifica.

Giallorossi col tandem d'attacco Falco-Farias supportato da Mancosu, in cabina di regia riecco Tachtsidis. A San Siro, fischio d'inizio alle 20:45.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Rebic. All. Pioli.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Farias. All. Liverani.