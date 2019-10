Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Leao al centro del tridente rossonero

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: Pioli punta sul 4-3-3, in attacco tocca a Suso, Leao e Calhanoglu.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu. All.: Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Prima uscita per il nuovo di Stefano Pioli. Chiusa la breve parentesi Giampaolo, la compagine meneghina riparte da un nuovo allenatore e da San Siro dove si appresta ad affrontare il per un match valido per l’ottavo turno del campionato di .

Pioli disegna la sua squadra con un 4-3-3 nel quale sono Conti, Musacchio, Romagnoli ed Hernandez a comporre la cerniera difensiva davanti a Donnarumma.

Chiavi del centrocampo affidate a Biglia, con Paquetà e Kessié che si sistemano nelle posizioni di interni di destra e sinistra. In attacco, Leao è la punta centrale di un tridente che prevede Suso e Calhanoglu a suo supporto.

Fabio Liverani risponde con il consueto 4-3-1-2 nel quale Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni completano il pacchetto di difesa davanti a Gabriel.

A centrocampo Tachtsidis è il vertice basso di un rombo che prevede Tabanelli e Majer in mediana, mentre Mancosu agisce da trequartista alle spalle della coppia d’attacco che è composta da Falco e Babacar.