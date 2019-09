Milan-Inter da record su DAZN: la partita più vista di sempre in streaming

Il derby tra Milan e Inter di sabato sera ha stabilito un nuovo record: è stata la partita trasmessa in streaming più vista di sempre.

Un derby da record. - ha dominato il programma del weekend di e non soltanto: è diventata la partita più vista di sempre trasmessa in su DAZN.

Lungo tutto il weekend di calcio italiano e internazionale, con la sfida di San Siro in copertina, la piattaforma ha contato oltre 3 milioni di ore viste in streaming: si tratta di un nuovo record. Al pubblico che ha assistito alla sfida in streaming vanno poi aggiunti i dati d'ascolto registrati su DAZN1, il canale satellitare lanciato lo scorso venerdì.

Veronica Diquattro, EVP Southern Europe di DAZN, ha commentato i risultati ottenuti.

“È stato un weekend da record per DAZN. Il derby Milan-Inter è stato l’evento più seguito di sempre in streaming sulla nostra piattaforma, con degli ottimi riscontri in termini di qualità. Siamo molto contenti dei risultati, che testimoniano come lo streaming rimanga il core business della nostra società.”

Il precedente record lo aveva fissato Inter- dello scorso 27 aprile, match terminato 1-1 con le reti di Nainggolan e Cristiano Ronaldo.