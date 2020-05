Allarme Milan: infortunio al polpaccio per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ko in allenamento: problema al polpaccio per lo svedese del Milan, accertamenti nelle prossime ore.

Nota stonatissima per il nell'allenamento odierno: Zlatan Ibrahimovic ko dopo uno scatto in partitella, accusando un problema al polpaccio.

Nelle prossime ore gli accertamenti diranno di più sull'entità dell'infortunio rimediato dallo svedese, uscito dal campo con l'ausilio dei sanitari e che ha lasciato Milanello zoppicando vistosamente.

L'ipotesi sarebbe quella di uno stiramento al gemello, ma 'Sky' paventa come il guaio potrebbe rivelarsi più serio del previsto e ciò lo costringerebbe ad un lungo stop.

Una brutta notizia sia per Ibra che per il Milan, in vista di una ripresa del campionato che sembra avvicinarsi e un calendario fittissimo in cui i rossoneri dovranno inseguire la qualificazione in Europa.