Milan-Genoa da dimenticare per Scamacca: goal nella porta sbagliata

Genoa sconfitto a San Siro dal Milan: decisiva un'autorete di Scamacca, battuto da Destro nel confronto interno tra attaccanti.

Tanta lotta, tanto sacrificio, poi l'episodio che svolta in negativo una partita: la prova di Gianluca Scamacca è macchiata indelebilmente dall'autogoal che ha deciso l'incontro in favore del Milan, lasciando il Genoa a bocca asciutta.

Una carambola sfortunata per il giovane attaccante di proprietà del Sassuolo: su azione d'angolo è stato probabilmente Mandzukic con il mancato stacco ad ingannarlo, col pallone che è finito sulla sua schiena prima di terminare la corsa in rete alle spalle di Perin.

Linguaggio del corpo errato in quella circostanza, costata carissima al 'Grifone' che ha provato fino all'ultimo a rimettere in carreggiata il match, andandoci terribilmente vicino (i due salvataggi rossoneri sulla linea lo dimostrano).

Per Scamacca un pugno di mosche in mano e la sconfitta nel confronto interno odierno con Mattia Destro, a segno con un bel colpo di testa per il momentaneo 1-1 che ha spaventato e non poco il Milan.

La cosa migliore di Scamacca resta la caparbietà con cui si è conquistato il corner da cui è poi nata la rete del compagno di reparto, altra faccia di una giornata che non dimenticherà mai per ovvi motivi: un incidente di percorso che comunque non deve offuscare la sua crescita e, soprattutto, le gemme a cui ci aveva abituati prima d'ora.