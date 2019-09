Milan-Fiorentina: conferme per Hernandez e Bennacer, Leao nel tridente

Giampaolo punta ancora sui nuovi acquisti Leao, Hernandez e Bennacer: Milan chiamato a risollevare la testa contro la Fiorentina di Chiesa e Ribery.

Una partita dalla doppia importanza per il , che non può più fallire dopo un inizio di stagione difficile: le ultime due sconfitte mettono i rossoneri di Giampaolo nella condizione di dover vincere per evitare di perdere troppo terreno dall'obiettivo quarto posto. A San Siro arriva però una che ha trovato il primo successo nell'ultimo turno grazie alla lanciatissima coppia Chiesa-Ribery.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sfida di San Siro ha quasi il sapore dell'ultima spiaggia per l'allenatore del Diavolo, chiamato a rialzare un ambiente già 'depresso' dopo soli cinque turni. L'ex punterà sui nuovi arrivati: Theo Hernandez ha già convinto tutti e sarà ancora preferito a Rodriguez sull'out di sinistra, mentre Bennacer ha mostrato ottime cose in cabina di regia.

Conferma anche per Rafael Leao nel tridente: il portoghese è sembrato il più brillante nel trio offensivo e agirà ancora da attaccante esterno. Il Milan dovrà però ritrovare il miglior Piatek, fin qui a segno solo su calcio di rigore: il polacco è ancora il lontano parente del fenomenale bomber dello scorso anno e dovrà recuperare la migliore condizione.

Sulla sponda viola Montella può contare sull'ottimo stato di forma di una coppia offensiva che sembra già ben collaudata: Ribery e Chiesa hanno già dimostrato un'intesa ottimale e rappresentano il pericolo principale per la porta di Donnarumma. Sugli esterni Lirola e Dalbert a dare supporto alla manovra.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.