Milan-Fiorentina, applausi a Ribery: sportività del pubblico di casa

I tifosi del Milan hanno applaudito Franck Ribery dopo la rete del 3-0 viola. Un gesto che ricorda quello dei tifosi della Juve con Ronaldo nel 2018.

Tutti in piedi per Franck Ribery: il francese ha trascinato alla vittoria la sul campo del con un gran goal per il momentaneo 0-3, prima dell'ultimo sigillo di Rafael Leão per il definitivo 1-3.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Al momento dell'esultanza, l'ex è stato applaudito da tutto il pubblico presente a San Siro: un gesto di sportività e, contemporaneamente, di protesta verso la pochezza offerta dagli uomini di Marco Giampaolo.

Standing ovation completa per Ribery al momento della sua uscita dal terreno di gioco per l'ingresso di Rachid Ghezzal, al debutto in maglia viola. Queste le dichiarazioni dell'attaccante transalpino ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Giocare a San Siro è sempre speciale, il Milan sta attraversando un periodo difficile ma credo che noi abbiamo fatto una grande partita. Sono vecchio ma il campo mi ringiovanisce, il calcio è la mia vita e quando gioco mi diverto. Sono venuto per aiutare la Fiorentina attraverso il lavoro giornaliero. Chiesa? Parlo spesso con lui, mi ascolta sempre".

Un tributo che ricorda quello andato in scena il 3 aprile 2018 a , con i tifosi della a omaggiare l'allora madridista Cristiano Ronaldo per la magia in rovesciata che lasciò di sasso Buffon e tutta la difesa bianconera.