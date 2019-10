Milan, il figlio di Boban stronca Giampaolo: "Credo che il problema sia lui"

Su Instagram, Rafael Boban non usa giri di parole parlando di Marco Giampaolo ed esalta Massimiliano Allegri: "È molto forte".

"Fiducia a Marco Giampaolo". Un mantra che, al , stanno ripetendo un po' tutti: dai giocatori alla dirigenza. Avanti con l'attuale allenatore, dunque, anche se le correnti di pensiero in seno alla società sembrano essere tante e variegate.

Segui live e in esclusiva Genoa-Milan su DAZN

Chi non apprezza il lavoro dell'ex tecnico della , ad esempio, è Rafael Boban. Un ragazzo che non ricopre alcun ruolo all'interno del Milan, ma che ha una peculiarità ben chiara dal cognome: è il figlio di Zvonimir, Chief Football Officer del club rossonero.

Ebbene, in una storia postata su Instagram Boban junior non ha fatto mistero di considerare Giampaolo il vero colpevole per il pessimo avvio di campionato del Milan, sconfitto quattro volte nelle prime sei giornate.

"I giocatori hanno tanta qualità, credo che il problema sia l'allenatore".

Non solo: in altre Instagram stories, Rafael Boban ha esaltato Massimiliano Allegri ("è molto forte") lasciando aperta qualsiasi porta sul futuro di Giampaolo:

"Vedremo quello che accadrà".

Altra pressione, come se non bastassero le sconfitte contro , e , sulle spalle di Giampaolo. Il tecnico giura di essere convinto delle proprie idee, ma lo scenario è sempre più nebuloso: un altro passo falso, sabato sera contro il , e la sua avventura sulla panchina rossonera potrebbe già concludersi.