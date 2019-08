Milan-Brescia, le formazioni ufficiali: out Piatek, gioca André Silva

Giampaolo esclude Piatek dai titolari e dà spazio ad André Silva, sostenuto da Suso e Castillejo. Donnarumma e Torregrossa nell'attacco del Brescia.

Le formazioni ufficiali di - :

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; André Silva. All. Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; A. Donnarumma, Torregrossa. All. Corini

Clamorosa novità nel Milan: Giampaolo lascia in panchina Piatek e in attacco si affida ad André Silva, nonostante il portoghese sia ancora sul mercato. L'ex sarà sostenuto da Suso e Castillejo. In mezzo al campo ecco Kessié e Bennacer, con Calhanoglu mezzala.

Il Brescia schiera la coppia Donnarumma-Torregrossa, con quest'ultimo che prende dunque il posto di Ayé. Per il resto, confermata la formazione che all'esordio ha espugnato il campo del . Titolare anche il gioiellino Tonali nel ruolo di regista.