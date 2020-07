Così non va, Mihajlovic bacchetta Orsolini: "Si deve svegliare"

Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia della sfida che vedrà il Bologna opposto al Napoli: “Con Skov Olsen la pazienza è quasi finita”.

Reduce dall’incredibile pareggio con il , il si appresta a tornare in campo per ospitare nel 33° turno di campionato una delle squadre più in forma del momento: il .

Sinisa Mihajlovic, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha parlato del lavoro che Gattuso sta svolgendo alla guida della compagine partenopea.

“Se non hai passione questo lavoro non lo puoi fare bene. Io e lui abbiamo giocato con passione ed ora alleniamo con passione. E’ questo anche un modo per dimenticarsi delle cose brutte della vita. Allenare è bello, cerchiamo di concentrarci sul quello. Se sono impressionato dal lavoro di Gattuso? No, ha un’ottima squadra. E’ un allenatore di polso e forse al Napoli servivano regole e disciplina”.

La delusione per il pareggio maturato in extremis a Parma è già alle spalle.

“Diciamo che è stata una sosta nel percorso che abbiamo intrapreso. Dobbiamo sempre cercare il lato positivo della cosa. Se vogliamo ambire ad un qualcosa di più ci deve essere un cambiamento dal punto di vista mentale. Dovevamo vincere, nessuno vuole restare sempre a metà classifica. Se siamo decimi in classifica vuol dire che manca qualcosa. Penso che servano più investimenti, ma fissare obiettivi è una cosa che spetta alla società. Mi piacerebbe fare dei salti in avanti e andare in Europa, ma non è adesso che dobbiamo tirare le somme”.

Il tecnico del Bologna ha mandato un avvertimento ad alcuni suoi giocatori, tra i quali anche Orsolini.