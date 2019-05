Mihajlovic scherza: "Mio figlio gioca al Fantacalcio ma non sa mai la formazione"

Vigilia col sorriso per Sinisa Mihajlovic che, dopo le vittorie contro ed , ha di fatto quasi raggiunto la salvezza col e può avvicinarsi abbastanza serenamente alla trasferta contro il .

Il tecnico infatti in conferenza stampa ha scherzato sulla formazione con i giornalisti che gli chiedevano qualche indicazione per il fantacalcio.

Contro il Milan comunque saranno sicuramente assenti gli squalificati Soriano e Mbaye.

Infine Mihajlovic dà comunque qualche altra notizia sul possibile undici anti-Milan.

"Destro sta bene, così come anche Santander. Potrebbe giocare Dzemaili sulla trequarti, oppure Palacio dietro il paraguaiano. Vediamo. Alcuni giocatori in rosa poco utilizzati? Purtroppo non avevamo molto tempo, avrei voluto dare più spazio ai ragazzi che solitamente non fanno parte dei titolari".