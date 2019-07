Mihajlovic in ospedale: seguirà il ritiro del Bologna via web

Il tecnico del Bologna ha iniziato la degenza in ospedale per combattere la leucemia: proverà comunque a supervisionare il lavoro del Bologna.

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito Sinisa Mihajlovic, il e il calcio. Il tecnico serbo ha la leucemia ed ora comincia la parte difficile, quella della cura. Continuerà comunque ad essere l'allenatore dei rossoblù, pronto a seguire l'allenamento dei felsinei via web.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Rispetto al previsto ingresso in ospedale nella giornata di martedì, Mihajlovic ha anticipato ad oggi: tre settimane di degenza, in cui seguirà con diverse conferenze via web lo sviluppo del ritiro bologbese, in attesa di riabbracciare collaboratori e giocatori.

Mihajlovic potrà incontrare il suo Bologna una volta concluso il ritiro di Castelrotto, prima della partenza per l' . Se dovesse essere già fuori dall'ospedale sarà lui a dirigersi a Casteldebole, con l'alternativa di una delegrazione di giocatori in ospedale.

Il tecnico del Bologna ha seguito la prima amichevole pre-stagionale via facebook nella giornata di ieri, provando a mostrare la propria vicinanza al mondo rossoblù non appena sarà possibile: ovviamente via web e cellulare. La lotta è appena iniziata.