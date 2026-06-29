Coppa del Mondo - 1/16 30 giu 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Messico-Ecuador inizierà il 30 giu 2026 alle 21:00 EST e alle 02:00 nelle prime ore del 1 lug se si utilizza il GMT.

Il Messico ospita l’Ecuador in un infuocato scontro degli ottavi di finale del Mondiale

I co-padroni di casa del Messico tornano nell’iconico Stadio Azteca di Città del Messico, con la vincente che affronterà agli ottavi una tra Inghilterra e DR Congo. Quale tifoseria festeggerà al fischio finale?

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Un Messico quasi perfetto sarà difficile da scardinare

La squadra di Javier Aguirre ha vinto tutte e tre le partite del girone senza subire gol e arriva a questa sfida con una striscia di sei vittorie consecutive. L’ultima sconfitta risale all’ultima partita del 2025. Da allora ha vinto nove volte e pareggiato due. In questa serie di partite ha subito soltanto due reti. El Tri sogna di eguagliare, o migliorare, i quarti di finale raggiunti nel 1970 e nel 1986, quando ospitò il più grande evento del calcio mondiale. Anzi, è la prima nazione in assoluto a ospitarlo per tre volte. Aguirre potrebbe essere tentato di schierare dal 1' il 17enne Gilberto Mora, che contro la Czechia ha fatto la storia diventando il più giovane giocatore del Messico di sempre a partire titolare in una partita del Mondiale. È però più probabile che il talentuoso gioiello del Tijuana parta dalla panchina.

L’elevata intensità fisica e il rumoroso sostegno sugli spalti rendono questa sfida intercontinentale un vero spettacolo anche per gli osservatori neutrali. Per assicurarti che i tuoi pronostici del giorno gara siano supportati da vantaggi utente di alto livello, utilizzare un codice di registrazione è una scelta intelligente. Leggi la nostra rapida guida per attivare i tuoi premi tramite il nostro verificato codice promo betwinner.

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L’Ecuador entra dalla porta di servizio

L’Ecuador di Sebastián Beccacece ha impiegato un po’ di tempo per carburare nel girone, rimanendo a secco in ognuna delle prime due sfide. In modo decisivo, però, ha rimontato per sorprendere la Germania nell’ultima gara del gruppo, qualificandosi a questo turno come quarta migliore terza classificata. Quel successo ha interrotto una serie negativa di nove partite senza vittorie contro squadre europee. L’unico precedente dell’Ecuador nella fase a eliminazione diretta del Mondiale si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra nel 2006. È solo la seconda volta nella storia dell’Ecuador che la nazionale supera la fase a gironi, quindi, se è alla ricerca di un eroe, Nilson Angulo potrebbe essere quell’uomo. Il 23enne del Sunderland ha segnato in tre delle sue ultime sei presenze con la nazionale.

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Probabile XI del Messico

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Probabile XI dell’Ecuador

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Statistiche chiave di Messico-Ecuador

Il Messico non subisce gol dal 47° minuto in poi in nessuna delle sue ultime 11 uscite.

Il Messico ha perso solo una delle 12 partite del Mondiale giocate da Paese ospitante (V8, N3).

L’Ecuador non ha subito 2 o più gol in nessuna delle sue ultime 26 partite.

13 delle ultime 16 partite dell’Ecuador si sono concluse con meno di 2,5 gol complessivi.

Le due nazioni si sono affrontate 28 volte in precedenza, con 17 vittorie del Messico, quattro dell’Ecuador e sette pareggi.

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La rosa a 26 del Messico

Portieri: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Difensori: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Centrocampisti: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Attaccanti: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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La rosa a 26 dell’Ecuador

Portieri: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Difensori: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, in prestito dal Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaccanti: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Notizie sulle squadre e rose

Il Messico è allenato da Javier Aguirre, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per El Tri. Nessuna probabile formazione titolare è stata resa nota in questa fase. Anche il ct dell’Ecuador Sebastian Beccacece non ha assenze confermate o problemi disciplinari nei dati disponibili. Gli aggiornamenti su entrambe le squadre saranno aggiunti più vicino al calcio d’inizio, quando saranno confermate informazioni ufficiali.

Forma

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate più recentemente nell’ottobre 2025, pareggiando 1-1 in amichevole. Prima di allora avevano impattato 0-0 in Copa America nel luglio 2024. Nelle ultime cinque sfide, il Messico ne ha vinte due, l’Ecuador una e due partite sono terminate in parità. Il Messico ha vinto 3-2 in un’amichevole del 2019 e l’Ecuador si è imposto 3-2 nel 2021.

Classifica

Il Messico ha chiuso al primo posto il Gruppo A, mentre l’Ecuador ha terminato la fase a gironi al terzo posto nel Gruppo E.