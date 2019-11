Retroscena di mercato di Alisson: "Il Napoli ha fatto un'offerta per me"

Quest'estate il percorso da a , passando dai giallorossi ai partenopei, lo ha fatto Kostas Manolas. Prima di lui, tra altri, anche Mario Rui. Chi invece il tragitto non lo ha fatto è Alisson, nonostante abbia avuto l'occasione.

A raccontarlo è stato proprio il brasiliano ai microfoni di 'Independent'. Nell'estate del 2018 De Laurentiis ha cercato il portiere brasiliano, passato poi al , club al quale si era già promesso, per oltre 70 milioni di euro.

“Il Napoli ha provato a fare un’offerta per me. Il presidente mi ha contattato, ma se fossi andato dalla Roma al Napoli si sarebbe creata una situazione complicata in . Non è un vero derby, ma c’è grande rivalità. Però mi ero già promesso al Liverpool”.