McKennie e il rapporto con Ronaldo: "Mi chiama 'Texas Boy'"

Due partite, due maglie da titolare. Per Weston McKennie è soltanto l'inizio. Il centrocampista statunitense della ha raccontato a 'ESPN' la sua scelta di unirsi ai bianconeri in estate, mentre pensava di fare le valigie con destinazione .

"Non è un segreto che il mio obiettivo fosse andare in Premier League. Quando però è arrivata una squadra come la Juventus, con allenatori e giocatori di quel calibro, con Pirlo in panchina, mi ha intrigato molto di più. È il mio obiettivo: voglio vincere titoli, fare la storia".