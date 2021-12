Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza: si trova in terapia intensiva

Sono ore di apprensione per Maurizio Zamparini, che si trova in ospedale a Udine in condizioni di salute molto delicate.

Secondo quanto riporta 'PalermoToday', l'ex presidente del Venezia e del Palermo, 80 anni compiuti lo scorso 9 giugno, è stato ricoverato in seguito a una complicazione: è stato operato d'urgenza e si trova in terapia intensiva.

Non si tratterebbe di Covid, ma di una complicazione improvvisa legata ad altre cause.

Pochi mesi fa, ad ottobre, Zamparini aveva perso il figlio Armando, trovato morto a Londra. Aveva solo 23 anni.

Imprenditore immobiliare, Zamparini è entrato nel calcio negli anni '80, partendo dal Pordenone e arrivando poi fino al Venezia, di cui è stato presidente fino al 2002, portando il club dalla C2 alla Serie A.

Lasciati i lagunari, fino al 2018 è stato invece il patron del Palermo, con il quale ha vinto due campionati di Serie B e scoperto tantissimi talenti, da Pastore a Cavani fino a Dybala e Vazquez, portando i rosanero a competere anche per un posto in Champions League.