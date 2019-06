Matuidi ha le idee chiare sul futuro: "Sto bene alla Juventus"

Blaise Matuidi ha parlato del suo futuro in bianco e nero: "Sto bene alla Juventus. Ronaldo? Non mento: vuole vincere sempre e fare sempre di più".

Nessuno nel 2018 ha vinto più di lui in termini di partite, tra e , tra campionato e Coppa del Mondo. Blaise Matuidi è sempre protagonista sia con la sua nazionale che in bianconero. E lo vuole essere anche per i prossimi anni.

Il centrocampista ex ha confermato in un'intervista a 'L'Équipe' la sua intenzione di voler rimanere alla Juventus. Il suo accordo triennale siglato nell'agosto 2017 va in scadenza nel 2020, alla fine della prossima stagione, ma c'è un'opzione che permette il rinnovo per un altro ulterioire anno.

"Mi resta un anno di contratto, più un altro con opzione. Sto bene alla Juventus".

Il classe 1987 si è anche soffermato sul suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo e ha parlato della sua etica del lavoro e di come la sua presenza non permetta di fermarsi nemmeno ai compagni di squadra,