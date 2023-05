Materazzi a BSMT: "Mi hanno dato dello juventino, era meglio figlio di p***"

Fanno discutere le parole del campione del mondo del 2006 nel popolare podcast: "Ero a Napoli, ditemi tutto ma non che sono juventino".

Marco Materazzi non è certo mai stato uno che si tira indietro, o che dice le cose in modo non diretto.

Le sue parole spesso hanno fatto discutere e di sicuro, queste non fanno eccezione.

Ospite a BSMT, l'ex difensore di Perugia e Inter ha parlato di un episodio che gli è accaduto mentre era a Napoli:

" Ero a Napoli, non tifo per loro ma mi ha fatto piacere abbiano vinto lo scudetto perché vedere una città festeggiare così è bellissimo. Sono uscito, ero al telefono e una persona mi dice 'ma si tu?'. E io rispondo di sì. Quello ribadisce "ma davvero?", "Si", ho detto ancora. "E tu vieni qua senza dire niente?", mi dice. Io non l'avevo mai visto questo, ero al telefono e quindi non ho risposto. E allora mi dice: "O, ma non parli, sei proprio juventino!". Cioè, no, m'avesse offeso... tipo dimmi figlio di pu*** ma juventino no".

Insomma, non le migliori parole per una squadra che da sempre è stata rivale dell'Inter e di Materazzi, che nell'ultimo periodo ha spesso seguito i nerazzurri in Italia e in Europa rifiutando i posti in tribuna autorità, per stare con gli ultras in curva, che hanno accolto molto volentieri uno degli eroi del Triplate del 2010.