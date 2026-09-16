Marseille vs Paris Saint-Germain: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 5 20 set 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain scenderanno in campo il 20 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

La potenza di Le Classique sotto le luci di Marsiglia

L'Olympique de Marseille torna in casa allo Stade Vélodrome per ospitare gli acerrimi rivali del Paris Saint-Germain nella 5ª giornata della Ligue 1 2026/27. Dopo due battute d'arresto consecutive in campionato, il Marsiglia punta a sfruttare il clima ostile del proprio stadio sotto la guida dell'allenatore Bruno Génésio per rilanciare la propria stagione e lanciare un segnale forte in Le Classique. Per il PSG di Luis Enrique, il viaggio nel sud della Francia dopo due vittorie consecutive tra impegni nazionali ed europei rappresenta un'opportunità per dare ulteriore slancio al momento e risalire ancora la classifica.

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Les Phocéens sconfitti di misura a Rennes

L'Olympique de Marseille si presenta alla sfida di domenica cercando un fondamentale reset difensivo dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta contro lo Stade Rennais nella 4ª giornata (11 settembre). Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, Adrien Thomasson ha firmato il gol decisivo per il Rennes al 52'. La sconfitta arriva dopo l'inaspettato ko casalingo per 3-2 contro il Paris FC nella 3ª giornata, lasciando la squadra di Génésio con il bisogno di ritrovare solidità difensiva e liberare il potenziale del proprio attacco con Amine Gouiri, Igor Paixão e Timothy Weah.

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Ferran Torres regala a Les Parisiens la prima vittoria in campionato

Il Paris Saint-Germain arriva nel sud della Francia pieno di fiducia dopo aver conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro lo Stade Brestois 29 nella 4ª giornata (13 settembre). L'attaccante Ferran Torres ha colpito subito al 4', regalando agli uomini di Luis Enrique il loro primo successo in Ligue 1 in questa stagione. Quel successo in campionato è stato subito rafforzato dal dominante 6-1 infrasettimanale contro lo ŠK Slovan Bratislava in Champions League, segnale che l'attacco del PSG con Ousmane Dembélé e Vitinha sta raggiungendo il massimo rendimento.

La passione del Marsiglia può interrompere il dinamismo del PSG?

Le Classique è tradizionalmente una delle rivalità più intense e imprevedibili del calcio francese. Il Marsiglia conterà sul motore del proprio centrocampo, guidato da Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes, per interrompere la costruzione centrale del PSG e innescare transizioni rapide. Nel frattempo, il PSG farà affidamento sulla fluidità di João Neves e Warren Zaïre-Emery per controllare il ritmo e sfruttare gli spazi alle spalle della retroguardia del Marsiglia. Con in palio grande orgoglio e slancio in questo avvio di stagione, la sfida di domenica promette emozioni ad alta intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Marsiglia dovrà fare a meno di Tochukwu Nnadi, inserito tra gli infortunati alla vigilia della partita. Non sono state riportate squalifiche per la squadra di casa e ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Nel PSG manca Achraf Hakimi per infortunio. Luis Enrique non deve fare i conti con squalifiche segnalate, anche se il quadro completo della rosa potrebbe essere aggiornato prima del via della gara.

Stato di forma

Il Marsiglia arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il ko per 1-0 contro il Rennes in Ligue 1, e in questa serie è arrivata anche la sconfitta per 3-2 contro il Paris FC. Il 4-0 contro lo Strasburgo rappresenta l'unico vero acuto in queste cinque uscite. Il Marsiglia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in questa sequenza.

Le ultime cinque partite del PSG hanno prodotto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Ligue 1 sul campo del Brest, dopo il 6-1 in Champions League contro lo Slovan Bratislava. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Monaco è stata il punto più basso di questa serie. Il PSG ha segnato tredici gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale all'8 febbraio 2026, quando il PSG vinse 5-0 in casa in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci, il PSG ha un chiaro vantaggio, con tre vittorie e un pareggio, mentre l'unico successo del Marsiglia è arrivato nel settembre 2025, un 1-0 casalingo. Il punteggio complessivo nelle cinque partite è di 11-4 in favore del PSG.