Marsiglia-Paris Saint-Germain, anteprima della Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Marseille-Paris Saint-Germain: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 5 20 set 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

L'Olympique de Marseille e il Paris Saint-Germain scenderanno in campo il 20 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Il fuoco del Classique sotto le luci di Marsiglia

L'Olympique de Marseille torna in casa allo Stade Vélodrome per ospitare gli acerrimi rivali del Paris Saint-Germain nella quinta giornata della Ligue 1 2026/27. Dopo due battute d'arresto consecutive in campionato, il Marsiglia punta a sfruttare l'ostile ambiente casalingo sotto la guida dell'allenatore Bruno Génésio per rilanciare la propria stagione e mandare un segnale forte nel Classique. Per il PSG di Luis Enrique, la trasferta nel sud della Francia dopo due vittorie consecutive tra competizioni nazionali ed europee rappresenta un'opportunità per acquisire slancio e risalire ulteriormente la classifica.

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La sconfitta di misura dei Phocéens a Rennes

L'Olympique de Marseille arriva alla sfida di domenica cercando una svolta cruciale in fase difensiva dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta contro lo Stade Rennais nella quarta giornata (11 settembre). Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, Adrien Thomasson ha segnato il gol decisivo per il Rennes al 52'. La sconfitta segue il sorprendente ko interno per 3-2 contro il Paris FC nella terza giornata e lascia la squadra di Génésio desiderosa di ritrovare stabilità difensiva e liberare il potenziale del suo attacco con Amine Gouiri, Igor Paixão e Timothy Weah.

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Ferran Torres regala ai Parisiens la prima vittoria in campionato

Il Paris Saint-Germain viaggia verso il sud della Francia con grande fiducia dopo aver ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta contro lo Stade Brestois 29 nella quarta giornata (13 settembre). L'attaccante Ferran Torres ha colpito subito al 4', regalando agli uomini di Luis Enrique la prima vittoria del loro campionato di Ligue 1. Quel successo in patria è stato subito rafforzato dal netto 6-1 di metà settimana contro lo ŠK Slovan Bratislava in Champions League, segnale che l'attacco del PSG con Ousmane Dembélé e Vitinha sta raggiungendo il massimo rendimento.

La passione del Marsiglia può spezzare il dinamismo del PSG?

Il Classique è tradizionalmente una delle rivalità più tese e intense del calcio francese. Il Marsiglia farà affidamento sul motore del suo centrocampo, guidato da Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes, per interrompere la costruzione centrale del PSG e innescare rapide transizioni. Nel frattempo, il PSG si affiderà alla fluidità di João Neves e Warren Zaïre-Emery per controllare il ritmo e sfruttare gli spazi alle spalle della retroguardia del Marsiglia. Con grande orgoglio e lo slancio di questo avvio di stagione in palio, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Marseille: De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixo; Gouiri

Paris Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Torres, Kvaratskhelia

Notizie sulle squadre e rose

Il Marsiglia dovrà fare a meno di Tochukwu Nnadi, indicato come infortunato in vista della partita. Non sono state riportate squalifiche per la squadra di casa e ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il PSG è privo di Achraf Hakimi per infortunio. Luis Enrique non deve fare i conti con squalifiche segnalate, anche se il quadro completo della rosa potrebbe essere aggiornato prima dell'inizio della partita.

Forma

Il Marsiglia arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il ko per 1-0 contro il Rennes in Ligue 1, e in questo filotto è arrivata anche la sconfitta per 3-2 contro il Paris FC. Il 4-0 contro lo Strasburgo rappresenta l'unica nota positiva di queste cinque uscite. Il Marsiglia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in questa serie.

Le ultime cinque partite del PSG hanno prodotto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Ligue 1 sul campo del Brest, dopo il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League. Il punto più basso di questa serie è stato il ko interno per 2-1 contro il Monaco. Il PSG ha segnato tredici gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale all'8 febbraio 2026, quando il PSG ha vinto 5-0 in casa in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci, il PSG ha un chiaro vantaggio, con tre vittorie e un pareggio, mentre l'unico successo del Marsiglia è arrivato nel settembre 2025, una vittoria casalinga per 1-0. Il punteggio complessivo nelle cinque partite è di 11-4 in favore del PSG.