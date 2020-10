Marchisio racconta: "Ho detto no al Real Madrid per giocare nella Juventus"

Oggi fa il commentatore della Nazionale su 'Rai Sport', ma Claudio Marchisio resta soprattutto un ex calciatore di alto livello con la nel cuore.

Tanto che, come raccontato dal Principino durante un'intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera', Marchisio disse no addirittura al pur di vestire la maglia bianconera.

"Avevo 21 anni, avevo appena cominciato a giocare nella e Capello, allora a Madrid, mi voleva. Dissi di no perché volevo giocare nella mia squadra del cuore, davanti ai miei genitori, nella mia città".

Ecco perché, alla domanda su quanti siano gli Scudetti della Juventus, Marchisio non ha dubbi.

"Lo sa benissimo anche lei quanti sono. Non si rivendicano gli scudetti tolti per l’albo d’oro, ma per reclamare una differenza di trattamento subìto rispetto alle altre squadre".