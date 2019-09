Maradona lo chiama al Gimnasia, Batistuta declina: "Devo operarmi"

Sfuma la possibilità di vedere Maradona e Batistuta insieme sulla panchina del Gimnasia: “Ringrazio per l’offerta, ma devo operarmi a Basilea”.

Chiusa la sua avventura in alla guida dei Dorados, Diego Armando Maradona potrebbe presto ripartire dalla sua . Negli ultimi giorni infatti, hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero l’ex fuoriclasse del pronto a subentrare a Dario Ortiz sulla panchina del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lo stesso Maradona in realtà, ha in qualche modo smentito tale ipotesi (“Giocare con le speranze dei tifosi non è corretto"), ma a quanto pare starebbe invece già pensando a come costruire lo staff che lo accompagnerà nella prossima avventura.

Lo si evince da un tweet con il quale Gabriel Omar Batistuta ha svelato di essere stato contattato da Maradona, aggiungendo però che ha deciso di declinare l’offerta perché chiamato a sottoporsi ad un importante intervento chirurgico.

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

“Voglio ringraziare Diego Maradona per l’offerta che stavo aspettando da molto tempo. Sfortunatamente il 17 settembre, a Basilea, ho programmato un intervento per il posizionamento di una protesi nella mia caviglia che praticamente non mi permette di camminare. Ti auguro realmente tutto il meglio!”.

Sfuma quindi, almeno per il momento, la possibilità di vedere due miti del calcio argentino sedere sulla stessa panchina. Il Re Leone, per il quale nel corso dell’estate si è anche parlato di un possibile ritorno in , sfrutterà i prossimi mesi per recuperare al meglio dal delicato intervento che lo attende.