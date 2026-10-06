Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United-Tottenham Hotspur inizierà il 10 ottobre 2026 alle 12:30 EST e alle 16:30 GMT.

United e Spurs devono entrambi dare una svolta alla loro stagione

Manchester United e Tottenham Hotspur probabilmente avevano entrambi bisogno di una lunga pausa dalla Premier League per riflettere su ciò che finora non ha funzionato. In breve, quasi tutto. Old Trafford sarà il toccasana di cui i Red Devils hanno tanto bisogno?

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Manchester United a corrente alternata, ma soprattutto in difficoltà

Dopo la vittoria per 5-2 contro l'Ipswich, lo United non vince da quattro partite nazionali, una serie che comprende anche la sconfitta in EFL Cup contro il Brighton. La sconfitta casalinga contro un Manchester City rimasto in 10 uomini non è andata giù ai tifosi, e i pareggi esterni contro Everton e Fulham hanno aumentato la frustrazione. Il pareggio all'89' di Matheus Cunha ha salvato un punto contro il Fulham, ma lascia comunque lo United a languire al 12° posto.

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Spurs felici di giocare lontano da casa?

La stagione del Tottenham è iniziata come si era chiusa l'annata 2025-26. I londinesi non hanno vinto nessuna delle prime cinque partite e in quattro di queste non sono riusciti a segnare. I loro unici due punti finora sono arrivati da due 0-0, a conferma dei problemi sotto porta. I primi gol stagionali sono serviti soltanto a rendere meno amara la più recente sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Aston Villa.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko e Noussair Mazraoui hanno tutti saltato gli impegni con le rispettive nazionali per problemi fisici e sono in dubbio per questa partita tra i padroni di casa.

Xavi Simons e Wilson Odobert sono assenze di lungo corso per gli ospiti, mentre Dejan Kulusevski si avvicina al rientro.

Gli Spurs hanno vinto quattro degli ultimi sei confronti tra queste due squadre.

Probabili formazioni

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Notizie sulle squadre e rose

Carrick deve fare i conti con una significativa emergenza infortuni a Old Trafford, con Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui tutti ai box. Non risultano squalifiche, anche se l'entità delle assenze lascia la rosa dello United molto corta in vista della partita. Il nuovo acquisto estivo Carlos Baleba è tornato recentemente in campo in un'amichevole a porte chiuse dopo un problema alla caviglia, offrendo un piccolo segnale incoraggiante in mezzo alle preoccupazioni per gli infortuni.

Anche De Zerbi è senza elementi chiave, con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalifiche per gli ospiti, ma queste assenze complicano ulteriormente un avvio di stagione già difficile. Aggiornamenti su entrambe le squadre saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Forma

Lo United ha raccolto due punti nelle ultime tre partite di Premier League, pareggiando più di recente 1-1 con il Fulham e facendo prima 2-2 con l'Everton. In mezzo a questi risultati è arrivata la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Manchester City, e la squadra ha perso anche 2-3 contro il Brighton in Carabao Cup. L'unico vero acuto nelle ultime cinque partite è stato il successo per 4-0 in Champions League contro il Sabah FK, lasciando il bilancio di quel periodo a una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il recente rendimento del Tottenham è impietoso. La squadra di De Zerbi ha perso tre delle ultime cinque partite, comprese le sconfitte contro Aston Villa, Liverpool in Carabao Cup e Newcastle United. Ha pareggiato 0-0 sia con l'Everton sia con il Nottingham Forest in Premier League, senza segnare in tre di quelle cinque uscite. Gli Spurs hanno incassato otto gol nelle cinque partite, segnandone appena quattro.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 2-0 del Manchester United a Old Trafford nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque incroci, il Tottenham ne ha vinti due, lo United uno, e una partita è finita in pareggio, con le due squadre che si sono affrontate anche nella finale di Europa League del maggio 2025, vinta dagli Spurs per 1-0. Il rendimento casalingo dello United in questa sfida offre qualche motivo di incoraggiamento, ma il Tottenham ha dimostrato di poter creare problemi in più competizioni.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Manchester United è 12°, mentre il Tottenham è ultimo al 20° posto, rendendo questa una sfida con poste in gioco diverse ma urgenti per entrambe le squadre.