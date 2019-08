Manchester United, compare la scritta 'Pogba Out' fuori dal centro d'allenamento

Nuove critiche all'indirizzo di Paul Pogba. Dopo il rigore sbagliato contro il Wolverhampton e la sanguinosa palla persa contro il (dalla quale è nato il goal vittoria delle Eagles) nelle ultime due giornate di Premier League, il centrocampista francese è finito nuovamente nel mirino delle critiche di alcuni tifosi del .

Con DAZN segui la FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Non si tratta però degli insulti razzisti sui social, condannati giustamente dai Red Devils, bensì di una scritta comparsa quest'oggi fuori dal centro di allenamento di Carrington.

Subito dopo ferragosto il club aveva deciso di affiggere un cartello che invitava i tifosi a non sostare all'esterno del centro d'allenamento e vietava inoltre ai giocatori di fermarsi a fare autografi, poiché troppo pericoloso (per motivi di sicurezza stradale).

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C