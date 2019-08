Manchester United, divieto di firmare autografi al centro d'allenamento: troppo pericoloso

Il Manchester United ha deciso di vietare ai propri tesserati di firmare autografi a bordo strada fuori da Carrington: troppo pericoloso per i tifosi.

Basta autografi ai tifosi all'esterno del centro di allenamento di Carrington. È la decisione che è stata presa dal, preoccupato per l'incolumità dei tanti sostenitori che ogni giorno cercano di strappare una foto o una firma ai propri beniamini.

Ora ciò non sarà più possibile, come spiegato da un cartellone affisso dallo staff dei Red Devils all'esterno del proprio centro sportivo. L'incrocio tra Sinderland Lane e Birch Road è infatti considerato troppo pericoloso per lasciare che i tifosi continuino a fermarsi a bordo strada.

Ecco allora che il Manchester United ha deciso di negare ai propri tesserati di fermare le auto all'esterno di Carrington per firmare autografi, con il cartello esposto che chiede poi ai fans di non creare folle su quel tratto di strada.

Il pericolo è quello di essere colpiti dalle auto che transitano sulla carreggiata, oltre che il fatto che la presenza dei tanti gruppi di tifosi finisce spesso per creare disagi ai cittadini e alle fattorie del posto. Da qui la decisione.

"Ai giocatori non è permesso fermarsi a firmare autografi a causa del pericolo sulla strada. Divieto di aggregarsi in folle".

Vedere Ole Gunnar Solskjaer fermare la macchina e abbassare il finestrino per firmare una sciarpa o un cappellino a un tifoso sarà dunque una scena che non si ripeterà più.